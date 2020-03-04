WhatsApp güncelleme 2020 WhatsApp karanlık mod nasıl yüklenir?
WhatsApp karanlık mod özelliği kullanılmaya başladı. Peki hem şarj tasarrufu sağlayan hem de göz yorgunluğunu azaltacak olan WhatsApp karanlık mod nasıl kullanılır, WhatsApp karanlık mod güncellemesi nasıl yapılır ücretli mi? Android cihazlarda karanlık mod şimdilik sadece Android 10 cihazlarda.Abone ol
WhatsApp’ın karanlık modu beta sürecinden çıktı ve standart kullanıcılarla buluşmaya başladı. WhatsApp karanlık modla bilrikte hem şarj tasarrufu sağlanacak hem de göz yorgunluğu azaltılacak.
ANDROID’LERDE WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR: Android telefonlarda öncelikle WhatsApp'ı güncelleyip açtıktan sonra uygulama ayarlarına girmeniz gerekiyor. Ardından;
Sohbetler bölümündeki Tema seçeneğinden “Koyu“
bölümüne tıklayarak WhatsApp karanlık moda geçebilirsiniz. Android cihazlarda karanlık mod şimdilik sadece Android 10 cihazlarda.
IPHONE’LARDA KARANLIK MOD NASIL AÇILIR: iOS 13 yüklü cihazlarda ise Ayarlar > Ekran ve Parlaklık bölümünden “Koyu” seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.