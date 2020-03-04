İsmail Coşar eşiyle kaza yaptı! Ünlü hafız İsmail Coşar yaşamını yitirdi

ANKARA Polatlı'da meydana gelen trafik kazasında Türkiye'nin tanınmış hafızlarından ve gazelhanlarından İsmail Coşar Hoca ile eşi Sevim Coşar hayatını kaybetti. İsmail Coşar ile eşinin cenazesi yarın kaldırılacak.

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TÜRKİYE'nin ünlü hafızlarından İsmail Coşar eşi ile Ankara - Eskişehir yolu üzerinde trafik kazası geçirdi. Polatlı ilçesinde Duatepe bölgesi Ankara istikametindeki Tıra, aynı yönde gitmekte olan İsmail Coşar, 06 UC 214 plakalı otomobiliyle arkadan çarptı. Feci çarpışma sonucu aracın ön kısmı tamamen Tırın dorsesinin altına girdi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar'ın cansız bedeni hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılınacak

İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar'ın cenazeleri, yarın öğle namazına müteakip Ankara'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

Coşar ve eşi, uzun yıllar görev yaptığı Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İsmail Coşar kimdir?

1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı. Bursa'nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi'nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birisine dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım olarak atandı.

Coşar, askerliğini tamamlayıp Bursa'da tekrar göreve başladıktan sonra Ankara Radyosu'na davet edildi. Radyoda okuduğu Kur'an-ı Kerim ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran Coşar, müezzin olarak ilk görevine 1972 yılında Ankara'nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camisi'nde başladı.

1974 yılında Ankara Maltepe Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı.

Bu arada açıktan imam hatip lisesini tamamlayan Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camisi'nin ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın bu camide görev yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında ve birçok Avrupa, Asya ve Uzak Doğu ülkesinde düzenlenen programlarda Kur'an ve mevlit okuyan Coşar, seslendirdiği birçok kaside ve ilahiyle de hafızalara kazınmıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar'a rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüreklere dokunan ezanları ve tilavetleriyle birçok görevlimizin yetişmesinde emeği olan Hafız İsmail Coşar Hocamızın ve muhterem eşinin elim bir kazada vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Hocamıza ve eşine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."