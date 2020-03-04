HABER /  YEREL
ADV İşletmelere sağlam destek...

İzmit'te temizlik işçisi bıçağı karnına saplayarak intihar etti

İZMİT'te temizlik işçisi olarak çalışan Sait Ö., evde yalnız olduğu sırada ekmek bıçağını karnına saplayarak intihar etti. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Sait Ö'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Abone ol

İzmit'te, belediyede 45 yaşındaki temizlik işçisi Sait Ö., karın boşluğuna ekmek bıçağını saplayarak, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Tavşantepe Mahallesi'ndeki Mesut Sokak'ta meydana geldi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işçi Sait Ö., evde yakınları tarafından kanlar içinde bulundu. Sait Ö.'nün yakınlarının haber vermesi üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sait Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ise olay yerindeki incelemelerinin ardından Sait Ö.'nün, ekmek bıçağını karın boşluğuna saplayarak, intihar ettiğini tespit etti. Sait Ö.'nün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evli ve 2 çocuk babası Sait Ö.'nün bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Sait Ö.'nün intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi çarpıcı açıklama: Her şeye açığız
Ve Esad havlu attı! Türkiye'ye iki teklif görüşmeye hazırız
Emekli promosyonları belli oldu! Kim ne kadar alacak işte yeni rakamlar
İdlib gazisinden dugulandıran sözler! Bayrağım ve vatanım için canım feda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim
Bir tıkla 15 bin lirası gitti! Mobil bankacılığı kullananlar mutlaka baksın
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jesus'a Portekiz takımı da talip
WhatsApp güncelleme 2020 WhatsApp karanlık mod nasıl yüklenir?
WhatsApp karanlık mod nedir nasıl çalışır yeni whatsapp güncellemesi
Fernando Andreda 'Galatasaray maçına tam konsantreyiz'
Videosu milyonlarca kez izlenmişti! Fatma Teyze'den yeni haber var
Ufka Yolculuk online sınav sonuçları açıklandı mı 2020
Yorumlar