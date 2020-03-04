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Cep telefonlarına 'kültür vergisi' geldi! Resmi gazetede yayınlandı

Türkiye'de üretilen veya yurt dışından ithalat yoluyla getirilen cep telefonlarına yeni bir vergi daha geldi. Resmi Gazete'de bugün yer alan bir düzenlemeye göre, cep telefonlarından alınacak yüzde 1'lik ek vergi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gidecek.

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Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni karar ile cep telefonlarından alınan vergilere, yüzde 1'lik ek 'kesinti' uygulanacak. 

Yeni vergi Kültür bakanlığına gidecek
Resmi Gazete'de cep telefonlarını ifade eden ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 8517.12.00.00.11 olan cihazlar için belirlenen kesinti oranı yüzde 1 oldu.

Kararda, bu oranda vergi uygulanacak olan eşyalar ise şu şekilde tanımlandı: Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişime mahsus cihazlar dahil).

Buna göre cep telefonu üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

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