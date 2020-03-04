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Eski belediye başkanı Orhan Aktaş 1 kişiyi vurdu 2 kişiyi rehin aldı

ORDU ’nun Kabadüz ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Eski belediye başkanı Orhan Aktaş, evinde çalışan işçisini tabancayla bacağından vurarak yaraladıktan sonra, 2 akrabasını rehin aldı. Aktaş, Kaymakam Necdet Uçar'ın ikna çabaları sonucu 5 saat sonra teslim oldu.

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Olay, sabah saatlerinde Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde yaşandı. İlçe eski belediye başkanı Orhan Aktaş, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı evinde çalışan adı açıklanmayan işçisini tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

Ardından da olay anında evde olan 2 akrabasını rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda, jandarma, özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, Aktaş'ın izin vermesi üzerine evden çıkarılarak, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kaymakam ikna etti

Geniş güvenlik önlemi alınan eve kimse yaklaştırılmazken, polis, Aktaş’ı ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince de devreye İlçe Kaymakamı Necdet Uçar girdi.Olay yerine gelen Kaymakam Uçar, içeri girip, Orhan Aktaş’ı ikna etti. Aktaş rehin aldığı akrabalarını salıvererek, polise teslim oldu.  Aktaş yoğun güvenlik önlemi altında İlçe Emniyet Amirliği’ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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