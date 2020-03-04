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Ersun Yanal vedalaştı! Fenerbahçe iki efsaneye emanet

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la birlikte yardımcıları futbolcular ve personel ile vedalaşırken takımı antrenörler Zeki Göle ve Fatih Yıldız çalıştıracak. Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu da idmanda öne çıkan isimler olacak.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi. Yanal ve yardımcıları, Samandıra'da futbolcular ve personel ile vedalaştı.

Dick Advocaat formülü
Habertürk'ün haberine göre; bugün akşam idmanında takımın başında kim olacağı belirsizliğini korurken 2016'daki formül devreye girecek. Vitor Pereira'nın ayrıldığı o dönemde, Dick Advocaat gelene kadar süren boşlukta takımı antrenörler Zeki Göle ve Fatih Yıldız çalıştırmıştı.

Volkan ve Emre idare edecek
Bu ikilinin akşam idmanında yine yer alması beklenirken yine yardımcı antrenörlerden Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu da idmanda öne çıkan isimler olacak.

''Elinizi vicdanınıza koyun ve ayıp etmeyin''
Trabzonspor maçının ardından tazminat iddialarıyla ilgili konuşan Yanal, "Fenerbahçe'ye gelirken nasıl geldiğimizi, giderken nasıl gittiğimizi yetkili şahıslara sorun! Bilip bilmeden yazmayın, yorum yapmayın. Elinizi vicdanınıza koyun ve ayıp etmeyin."

Ersun Yanal, basın toplantısının sonunda soru almamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, toplantı salonundan ayrılırken hakkında ortaya atılan tazminat iddialarıyla ilgili herkesin duyacağı şekilde "G*tünden kimse uydurmayacak öyle!" demişti.

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