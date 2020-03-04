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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti gündem mülteciler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i Külliye'de kabul etti. Görüşmede gündem mülteciler olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de hazır bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

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