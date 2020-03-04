Yunan güvenlik güçleri mültecilere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı

EDİRNE Valiliği'nden gelen son dakika habere göre Yunan polisi sınırda mültecilere ateş açtı. Pazarkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı. Valilik, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun da saldırıya şahit olduğunu vurguladı ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Sınır kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine önlem alan Yunan güvenlik güçleri, ateş açtı. Silah sesleri duyulurken, TOMA’dan tazyikli su sıkan Yunan güvenlik güçleri, gaz bombaları ile göçmenlere müdahale etti.

Edirne Valiliği'nden saldırıya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında olaya inceleme için bölgede bulunan TBMM İnsan Hakları Komisyonunun da şahit olduğunu bildirdi. Silahlı saldırıda 1 göçmenin öldüğünü ve yaralılar olduğunu bildiren valilik, şu bilgileri verdi:

Ölü ve yaralılar var

-Program dahilinde saat 11.00’da Pazarkule Kara Hudut Kapısında Türkiye’den Yunanistan’a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin toplu olarak bulunduğu alanda komisyon üyelerince yapılan inceleme sırasında;

Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapımız arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda göçmenlerden 3’ü ayağından, 1’i kasık bölgesinden, 1’i kafasından ve 1’i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek şahıs yaralanmıştır.





Yaralı olarak hastaneye kaldırılan mülteci öldü

Göğüs bölgesinden yaralanan şu an için kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.