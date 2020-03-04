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Alman otomotiv devi BMW, logosunda değişikliğe gitti

Alman otomotiv devi BMW, yeni logosunu tanıttı. BMW'nin yeni logosunda yer alan siyah kısım, yeni tasarımda şeffaflaştırıldı.

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1916 yılında kurulan 104 yıllık Alman otomotiv devi BMW, Concept i4 aracıyla birlikte yeni logosunu da tanıttı. Halihazırda kullanılan logo, 1997 yılında kullanılmaya başlanmıştı.

Otomobilin rengini alacak

BMW, yeni logosunu iki boyutlu olarak tasarladı. Şeffaf olarak tasarlanan kısım, takıldığı otomobilin rengini alarak her renkte farklı bir görünüm sunacak.

6. Logo değişimi

BMW'nin yapığı bu değişiklik firmanın kurulduğu dönemden bu yana 104 yıllık serüveninde 6. değişim oldu. Firmanın logosunun ortasındaki mavi ve beyaz kısımlar uçak motoru üretmek için kurulan firmanın kuruluş amacını yani uçak motorunu sergiliyor.

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