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Cep telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin ifşa ediyor

Yüksek oranda indirme oranına sahip olan Clean Master adlı Android uygulaması ile ilgili kullanıcıları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi.

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Forbes'ta yer alan habere göre, Android  uygulama mağazası Play Store'da 1 Milyar defa indirilen bir uygulama, internet geçmişinizi paylaşıyor. 

Siber güvenlik uzmanları uygulamanın şu anda milyonlarca telefonda yüklü olduğunu belirtiyor ve bu uygulamanın telefonlardan silinmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Google, uygulamanın kullanım koşullarını ihlal etmesinden sonra Clean Master'ı platformdan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik henüz bir açıklama yapmadı. 

Geçtiğimiz haftalarda casusluk iddiaları ile gündeme gelen ToTok isimli mesajlaşma uygulamasını uygulama marketi Play Store'dan kaldırmıştı. 

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