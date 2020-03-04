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Azerbaycan'dan Ersun Yanal'a kanca

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşamayan Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, gözünü Ersun Yanal'a çevirdi.

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Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Ersun Yanal'ın ismi Azerbaycan milli takımı ile anılıyor. Federasyon yetkililerin önümüzdeki günlerde Ersun Yanal ile iletişime geçerek nabız yoklaması ve teklifte bulunması bekleniyor.

Azerbaycan'ın Yanal ısrarı
Ersun Yanal'ın ismi Ocak ayının sonlarında yine Azerbaycan milli takımıyla birlikte anılmıştı. Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun o dönem teknik direktörlük koltuğu için hazırladığı listede Oleg Kononov, Giovanni de Biasi, Branko Ivankokiv, Luigi di Biaggio, Abdullah Avcı ve Cesare Prandelli ile birlikte Ersun Yanal'ın da adı bulunuyordu.



Abdullah Avcı'yla ilgilenilmişti
Azerbaycan merkezli Sportinfo haber sitesinde geçtiğimiz haftalarda Abdullah Avcı ile ilgili brihaber çıkmıştı. 'Azerbaycan Futbol Federasyonu yöneticileri, milli takımın yeni teknik direktörü için ona gitti' başlığıyla ve federasyon asbaşkanı Elhan Mammadov'un Avcı ile olan fotoğrafıyla yayınlanan haberde 'Gizli Sefer' ibaresi kullanılmıştı.

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