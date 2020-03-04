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Öz kızlarına cinsel istismarda bulundu mahkeme tavandan cezalandırdı

ESKİŞEHİR’de 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Adil T. (42), 40 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada herhangi bir indirimde bulunmadı.

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İddiaya göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi’nde yaşayan Adil T., dini nikahlı eşinden olan 2 kızına, 2008-2018 yılları arasında cinsel istismarda bulundu. Şu an 20 ve 16 yaşında olan kızlar, 2018 yılının Ekim ayında babaları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.  Gözaltına alınan baba tutuklandı. Soruşturma sonunda da baba Adil T. hakkında ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Kızlarını suçladı: Bana iftira atıyorlar

Davanın dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Adil T. ile taraf avukatları katıldı. Son savunması sorulan tutuklu baba, suçlamaları kabul etmeyerek, kızlarının kendisine iftira attığını öne sürdü. Adil T., daha sonra ise din ve namus sömürüsü yaparak şöyle dedi:

Alacağım ceza zoruma gitmez ama bu suçlama beni üzüyor

“Ben bir babayım, ben öncelikle Allah’ın adaletine sonra da mahkemenin adaletine güveniyorum. Adalete sığınıyorum, ben böyle bir suç işlemedim. Evladım için, vatanım için öleceğim aklıma gelirdi de böyle bir iftiraya uğrayacağım aklıma gelmezdi. Benim belki evlatlarıma karşı katı kurallarım olmuş olabilir, bu da benim babalık görevimdir. Toplum bozuktur, çocuğumu korumak ve takibini yapmak zorundayım. Alacağım ceza zoruma gitmez ancak böyle bir suçlama beni üzüyor. Beraatimi  ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme tavandan ceza verdi indirime gitmedi

Mahkeme heyeti, sanık Adil T.’ye küçük kızına yönelik ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl, büyük kızına yönelik ‘çocuğun nitelikli cinsel istismar’ suçundan da 22 yıl 6 ay olmak üzere toplam 40 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezada, sanığın pişmanlık göstermemesi, ıslah olmayan kişilik yapısına sahip olması ile yeniden suç işleyeceği kanaatine varması nedeniyle indirim yapmadı.

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