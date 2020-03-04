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İzmit'te masaj salonuna fuhuş operasyonu üç kadın gözaltına alındı

İZMİT'te emniyet güçlerinin fuhuş şüphesiyle izlediği masaj salonuna baskın düzenlendi. Fuhuşa araclılık yaptığı iddia edilen üç kadın göz altına alındı. Olayda beş kadının da fuhşa zorlandığı öğrenildi. S.E., Ç.V. ve N.D. isimli kadınlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

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İzmit'te, fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonuna düzenlenen baskında fuhşa aracılık yapan 3 kadın gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit'te bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine masaj salonunu izlemeye aldı. Bir süre bölgeyi izleyen ekipler, masaj salonuna gerçekleştirdikleri operasyonda S.E., Ç.V. ve N.D. isimli 3 kadını gözaltına aldı. Emniyete getirilen kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Masaj salonunda fuhşa zorlandıkları anlaşılan 5 kadın ise işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

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