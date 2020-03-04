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Hakan Karahan'ın eşi kimdir Candan Erçetin ile evli mi?

Oyuncu Hakan Karahan Candan Erçetin'in 25 yıllık sevgilisi. Aşklarını gözlerden ve kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Hakan Karahan eski bir bankacı. Şu an oyunculuk yapan Hakan Karahan, Kadın ve Yasak Elma dizilerinde rol aldı. 60 yaşındaki oyuncu Hakan Karahan aslen İstanbullu

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Şarkıcı Candan Erçetin'in 25 yıllık sevgilisi olan oyuncu Hakan Karahan  hayatı ve rol aldığı diziler merak konusu oldu. Son olarak Yasak Elma dizisinde Nadir karakterine hayat veren oyuncu eski bir bankacı ve yazar. Son zamanların da aranan oyuncusu. Gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih eden Hakan Karahan ile Candan Erçetin 25 yıldır birlikte. Evlenmeyi tercih etmeyen çift birlikte yaşıyor. Peki, Hakan Karahan hangi dizilerde oynadı? İşte, o isimler hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Hakan Karahan, son günlerde araştırılan isim olmaya başladı. Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini University of Miami İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. 2006 yılında Sağır Oda dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Kaçak dizisi ve Zeytin Tepesi dizisinde oynamıştır. Atv’de yayınlanan Eşkiya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özer karakterini canlandırmıştır.

İyi bir iş kariyeri olan Hakan Karahan, Cenevre’de Du Pont de Nemours şirketinde, Sabancı Holding’e bağlı çeşitli kuruluşlarda ve Ak Menkul Değerler ve sermaye piyasaları ile sigortacılık sektöründe yönetici olarak çalışmıştır.

25 yıldır beraber olan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı Candan Erçetin ile oyuncu Hakan Karahan, geçen yıl ayrılık haberleriyle gündemdeydi. Çift, uzun aradan sonra Nişantaşı’nda görüntülendi.

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