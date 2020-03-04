İstanbulkart elektronik para kartına dönüştü

18 milyon İstanbulkart sahibi artık Beltur’larda kolaylıkla ödeme yapabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Belbim AŞ ve yerli teknoloji şirketi Protel’in iş birliği ile İstanbulkart artık İBB Beltur Sosyal Tesisleri’nde kullanılmaya başlandı.

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İstanbulkart’ın bir ulaşım kartı olmanın ötesine taşınıp yeme-içme sektöründe hizmet veren diğer işletmelerde de kullanılması için altyapı hazırlıkları tamamlandı. Protel Satış Direktörü Fatih Tenel konu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.

İstanbulkart artık İBB Beltur Sosyal Tesisleri’nde kullanılabiliyor. Bu süreçten bahsedebilir misiniz?

Belbim AŞ ile iş birliğimiz sonucunda tüm İBB Beltur Sosyal Tesisleri’nde İstanbulkart ile güvenli ve hızlı ödeme Temmuz 2019’da başladı. Bu uygulama sayesinde İstanbullular Temmuz 2019’dan beri nakit para taşıma derdi olmadan, bozuk para ile uğraşmadan, çok daha hızlı bir şekilde bu mekânlarda ödemelerini tek dokunuşla yapabiliyorlar.

Yeme-içme sektöründeki birçok işletmenin, İstanbulkart ile ödeme alabileceği belirtiliyor. Buradaki koşul nedir?

Şu an yeme-içme sektöründe sadece Protel çözümleri kullanan işletmeler İstanbulkart ile ödeme alma ayrıcalığına sahip. Micros ailesinde bulunan RES 3700 ve Simphony çözümlerinin İstanbulkart ile entegrasyonunu tamamladık. Belbim ile sözleşmelerini tamamladıkları anda müşterilerimize bu ayrıcalığı Protel tarafından ücretsiz olarak sunmaya hazırız. Bugün İstanbulkart’ın 18 milyon kullanıcısı var. Protelli işletmeler isterlerse artık bu 18 milyon kişiden İstanbulkart aracılığıyla ödeme alabilecek. Bu imkân işletmelerde önemli bir ciro artışı sağlayacaktır.

Lider markalar Protel’i tercih ediyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Yıllara dayanan tecrübemiz, benzersiz teknik desteğimiz, dünya standartlarında yazılım çözümlerini sunmamız bu seçimde büyük etken. Ama biz sadece bununla sınırlı kalmıyoruz. Küçük ya da büyük ölçekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına, taleplerine göre de çözümler üretiyoruz. Hatta gelişebilecek ihtiyaçları öngörüp bunlara yönelik çalışmalar yapıyor, ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz. İstanbulkart entegrasyonu hizmetimiz de bunun bir örneği. Protel bugün kendi yazılımlarını üretebilen bir firma. Ürettiğimiz çözümler dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Sektörün değişen ihtiyaçları ile gelişip Türkiye’nin lider markası olarak “en iyi”lerin seçimi olmaya devam ediyoruz.

Bu kadar yaptığınız işleri konuştuk. Kısaca Protel’in tam olarak hangi alana odaklandığını da ifade eder misiniz?

Türkiye’nin konuk ağırlama sektörüne özel teknolojik çözümler geliştiriyoruz. Tabii konuk ağırlama sektörü denince akla otellerden restoranlara, kafelerden perakende şirketlerine uzanan geniş bir sektör geliyor. Dünya devi Oracle ile iş ortağı olan Protel, 30 yılı aşkın deneyimiyle konuk ağırlama sektörüne dünyaca ünlü yazılım ve donanım çözümlerini sunuyor. Bütün sistemleri, departmanları, tesisleri, şubeleri uyumlu bir şekilde çalıştıran yazılım desteği ile tüm yönetim ihtiyaçları için tek çözüm sağlıyor ve iyi bir yönetim sisteminden beklenen her şeyi karşılıyor.