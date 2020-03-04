Kayseri'de yaşlı adam otobüse bineyim derken canından oldu

KAYSERİ'de yaşayan 75 yaşındaki Hüseyin Göker otobüsün altında kalarak can verdi. Halk otobüsünün duraktaki yolcuları alıp kalktığı sırada açık kapıdan binmeye çalışan Göker, dengesini kaybedip otobüsün altında kaldı.

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Kayseri'de 75 yaşındaki Hüseyin Göker, durakta hareket eden halk otobüsüne binmeye çalışırken altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Talas ilçesindeki Halef Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 38 AB 068 plakalı halk otobüsü, durakta bekleyen yolcuları aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada açık kapıdan otobüse binmeye çalışan Hüseyin Göker, dengesini kaybederek düştü. Aracın altında kalan Göker, hayatını kaybetti. Göker'in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı..