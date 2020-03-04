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Galatasaray'ı bekleyen 300 milyonluk problem

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru, Lemina ve Seri'nin bonservis bedelleri sarı-kırmızılı camiayı kara kara düşündürüyor.

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İkinci yarıda müthiş bir performans gösteren ve 8'de 8 yapan Galatasaray'ın bu çıkışında Mario Lemina, Seri ve Henry Onyekuru'nun çok önemli bir payı var. Ancak üç yıldızın da kiralık olması ve sezon sonunda sözleşmelerinin bitmesi Sarı-Kırmızılı yönetimi kara kara düşündürüyor.

Maliyetleri çok yüksek
Fatih Terim'in yeni sezonda takımda kalmasını istediği 3 futbolcunun çok yüksek maliyetleri var. Opsiyonu olmayan Onyekuru için Monaco'nun belirlediği bonservis de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro maliyeti olan 3 yıldız için yeniden kiralama formülünü masaya yatıracak.

Lemina'nın 16 milyon Euro, Seri'nin ise 18 milyon Euro'luk opsiyonları bulunuyor.


Kısa süre içerisinde teklif yapılacak
Galatasaray kısa süre içinde Southampton, Fulham ve Monaco'ya teklif yapacak. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. İlk yarıda tel tel dökülen Galatasaray, Onyekuru'nun dönüşü sonrası kendine geldi.

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