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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu heyecanı

FENERBAHÇE, bir yandan zirveye tutunma mücadelesi verirken bir yandan da sakatlıklarla boğuşuyor. Takımın bel kemiği Emre belözoğlu'nun durumunun iyiye gittiği, Denizlisspor karşısında forma giyebileceği belirtildi. Öte yandan Gary Rodrigues ve Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsizliğini koruyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile 7 Mart cumartesi günü Kadıköy'de mücadele edecek.

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in sakatlıkları bulunurken ZTK'da Trabzonspor ile oynanacak maçtan önce yapılan son idmanda sakatlık yaşanınca sağlık ekibi bir hayli sıkıntıya düştü.

Sarı-lacivertli ekipte, aşırı yüklenme nedeniyle sorun yaşayan Hasan Ali Kaldırım, adale ağrısı nedeniyle riske edilmeyen Serdar Aziz ve kasık ağrısı bulunan Nabil Dirar, Trabzonspor mücadelesinde görev alamamışlardı.

Emre Belözoğlu ve Serdar Aziz dönüyor

Sağlık ekibinin yoğun çaba gösterdiği oyunculardan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz, Nabil Dirar'ın Denizlispor maçında görev alması beklenirken Hasan Ali Kaldırım ile Garry Rodrigues'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte Denizlispor maçı öncesinde cezalı futbol isi bulunmuyor. 

Falette takımdan ayrı kaldı

Trabzonspor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Simon Falette'in Yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi. Yıldız oyuncu en az 15 gün takımından ayrı kalacak.

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