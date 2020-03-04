Odatv'de bir gözaltı daha Barış Terkoğlu'ndan sonra muhabir de alındı
Odatv'nin Haber Müdürü Barış Terkoğlu'ndan sonra muhabir Hülya Kılınç da Manisa'da gözaltına alındı. İki gazeteci, MİT mensubunun ölümüyle ilgili haber nedeniyle sorgulanacak.Abone ol
'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun ardından haberi yazan muhabir Hülya Kılınç’ın da gözaltına alındı. Manisa'da gözaltına alınan Kılınç, İstanbul'a getiriliyor.