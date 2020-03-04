Türkiye-ABD zirvesi sona erdi! Kalın'dan 'Barışçıl ve siyasi çözüm' vurgusu

ANKARA'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile yaptığı zirvede dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüşmesinde son günlerde tansiyonun zirveye ulaştığı İdlib konusu ele alındı.

'Barışçıl ve siyasi çözüm' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye’de siyasi çözüm için Anayasa Komitesi çalışmalarının hızlandırılması, özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Sözcü Kalın'ın Craft ve Jeffrey ile görüşmesinde, yürütülen operasyonla Suriye'de barışçıl ve siyasi çözümün amaçlandığı vurgulandı.



