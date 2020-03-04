Meteoroloji uyardı: Yağışlar Türkiye'yi saracak! Mart kapıdan baktıracak
Meteoroloji'den paylaşılan son tahminlere göre güneşli hava yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Yurdun batısını yarından itibaren etkilemeye başlayacak yağışlar, cuma günü Türkiye'ye yayılacak.
Yarından itibaren Marmara ve Ege’de başlayacak olan sağanak yağışlarla beraber hava sıcaklıklarında da 3-5 derece düşüş gözlenecek.
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Hava sıcaklığı da düşecek
Cuma günü hava sıcaklıklarındaki düşüş devam ederken yağışlar da etkisini bir hayli gösterecek.
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Pazartesi tamamen etkisi altına alacak
Yağışlı havanın cumartesi günü ara verip pazartesi günü itibariyle yurdu tamamen etkisi altına alması bekleniyor.
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Soğuk hava kendini hissettirecek
Türkiye, ayın ortasına doğru yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yani şimdiye dek kendini göstermeyen soğuk kış havası Mart ortasında kendini hissettirecek.
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