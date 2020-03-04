Suudi Arabistan'dan yeni umre kararı! İlk virüs vakası tespit edilmişti

SUUDİ Arabistan ilk virüs vakasının tespit edilmesinin ardından bugün vatandaşlarına da umre yasağı getirdi.

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Bugün itibariyle Suudi yönetimi kendi vatandaşlarına da umre ziyareti yasağı getirdi.

Dün ilk vaka ortaya çıktı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ihtiyati önlemler kapsamında İran'dan gelen bir kişinin Kovid-19 taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin Bahreyn üzerinden ülkeye geldiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın söz konusu kişiden numune alması için özel bir sağlık ekibi gönderdiği ve tahlil sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, hastanın şu anda hastanede tecrit altında tutulduğu aktarıldı.