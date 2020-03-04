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Rusya lideri Vladimir Putin için koronavirüs önlemi!

İRAN 'da koronavirüsün bakanlara kadar çıkması diğer ülkeleri de korkuttu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüsten korunmasına karşı gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığını belirtti.

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Hükümet toplantısında koronavirüsle ilgili konuşan Rusya lideri Vladimir Putin, “Tanrıya şükür, henüz ülkemizde kritik bir durum yok. Ancak insanlar gerçek durumu bilmeli. Bu yönde bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirilmesini rica ediyorum” dedi. Putin, Rusya’da koronavirüs vakalarının sayısına ilişkin yalan haberlerin yurtdışı kaynaklı oluğunu, bu tarz iddialarla halk arasında panik oluşmasının amaçlandığını ifade etti.

Golikova: Rusya, koronavirüse karşı aşı üzerinde çalışıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise şu anda Novosibirsk’teki Federal Bilim Merkezi Vektör tarafından yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Golikova, aşı geliştirme çalışmalarını olabildiğince hızlandırmaya çalıştıklarını da ekledi.

Peskov: Virüsün Putin’e bulaşmasının önlenmesi için...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Putin’in koronavirüsten korunmasına karşı gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığını belirtti. Peskov, “Koronavirüsün devlet başkanına ulaşmasının önlenmesi adına gerekli her şey yapılıyor. Aslında burada söz konusu olan, Rusya’nın herhangi bir vatandaşının da alabileceği sıradan önleyici hijyen tedbirleri” dedi.

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