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Arda Turan'a Polonya'dan talip çıktı 'Gelirse yıldız olur'

BAŞAKŞEHİR'le yollarını ayıran Arda Turan, Polonya takımı Legia Varşova ile gündemde. Legia Varşova'nın 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Polonyalı futbolseverlerle yapılan bir çalışmada çoğunluk, 'Arda gelirse yıldız olur' cevabını verdi.

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Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Arda Turan'a, Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova talip oldu. Bu sezonun devre arasında formasını giydiği Medipol Başakşehir'le yollarını karşılık olarak ayıran Arda Turan için yeni bir iddia gündeme geldi.

Kış transfer döneminde son güne kadar Galatasaray'a gitmeyi bekleyen tecrübeli oyuncu, sarı - kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den red gelince sözleşmesinin devam ettiği Barcelona'ya geri dönmüştü.

Henüz ciddi gelişme yok 

Polonya basınının iddiasına göre Legia Varşova, Arda Turan için girişimde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu için görüşüldüğü yazılan haberde henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

"Arda gelirse yıldız olur"

Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda toplam 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.

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