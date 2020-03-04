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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe vefası 'Gerekirse hazırım'

FENERBAHÇE'de teknik direktör arayışları sürerken eski Fenerbahçeli İsmail kartal'dan yönetime mesaj gönderildi. Çaykur Rizespor'dan istifa ederek ayrılan tecrübeli çalıştırıcının gerekirse ücret dahi almadan çalışabileceğini söylediği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olurken eski Fenerbahçeli İsmail Kartal konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ücretsiz çalıştırmaya hazırım"

Çaykur Rizespor'da görevinden istifa eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, yönetime mesaj gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Görev verilmesi halinde Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar ücretsiz çalıştırmaya hazırım. Gerekirse yeni hocanın yanında antrenörlük yapar, gelecek sezona takımın hazırlanmasında yardımcı olurum" dediği öğrenildi.

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