Sınırın sıfır noktasında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı
HATAY'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekti.Abone ol
Cilvegözü Sınır Kapısı yakınındaki seyyar ilk yardım hastanesine iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra Antakya istikametine doğru hareket ettiği görüldü.
Önceki gün de sınırda helikopter hareketliliği yaşanmıştı
Öte yandan, Reyhanlı'da dün de askeri helikopter hareketliliği yaşanmıştı.
ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin İdlib'e geçmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekmişti.
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