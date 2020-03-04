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Düzce'de fındık bahçesindeki otları yakmak isterken kendisi yandı

DÜZCE'de yaşayan Zeki Müminoğlu, bahçesindeki otları yakmak isterken rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı. Yaralanan Müminoğlu, attığı çığlıklar sayesinde çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, fındık bahçesinden topladığı otları ateşe veren 64 yaşındaki Zeki Müminoğlu, rüzgar nedeniyle büyüyen alevlerin arasında kalıp, yaralandı. Müminoğlu tedavi altına alındı.

Akçakoca Akkakaya köyünde yaşayan Zeki Müminoğlu, öğle saatlerinde fındık bahçesini temizledi. Topladığı otları da ateşe verdi. Ancak alevler, rüzgarın etkisi ile fındık bahçesinin bitişiğinde bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangın bir anda büyürken, Zeki Müminoğlu alevler arasında kalarak yaralandı. Çığlıkları duyan vatandaşlar tarafından kurtarılan Müminoğlu, gelen 112 Acil ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ise 5 dönümlük arazi yanarak kül oldu.

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