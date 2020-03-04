Esed'den şaşırtan açıklamalar: Türkiye'yle hayati ortak çok müştereğimiz var

Rusya 24 kanalında dikkat çeken açıklamalar yapan Esed, "Türkiye'ye karşı düşmanca bir şey yapmadık" ifadelerini kullandı.

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Bahar Kalkanı Harekatı'yla büyük kayıplar veren Esed, Rus kanalına verdiği röportajda çok şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

"Türkiye'yle hayati ortak çok müştereğimiz var"

Esed, röportajda şu ifadeleri kullandı: Türkiye'ye karşı düşmanca hiçbir şey yapmadık. Türkiye ile mevcut anlaşmazlıklar mantıksız. Türkiye'yle hayati ortak çok müştereğimiz var. Kültürlerimiz arasında tarihi bağ var.

Esed'in verdiği kayıpların bilançosu

İdlib'de 24 askerimizi şehit verdikten sonra başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar Esed rejimine ait 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilirken 3 bin 138 rejim askeri ise etkisiz hale getirildi.