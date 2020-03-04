Manchester United ve Real Madrid, Alexander Sörloth'u istiyor

Fransız basını, Manchester United ve Real Madrid'in, Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'u istediğini yazdı.

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Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth'la İngiliz kulüplerinin ardından İspanyol devi Real Madrid'in de ilgilendiği öne sürüldü. L10Sport'da yer alan haberde İspanyol devinin teknik direktörü Zinedine Zidane'ın performansını beğendiği Norveçli golcüyü takımında görmek istediği belirtilirken oyuncunun Aston Villa, Sheffield United, Newcastle United ve Manchester United'ın da listesinde olduğu ifade edildi. Öte yandan Manchester United'ın Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya scout ekibi göndererek Sörloth'u yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

36 MAÇTA 25 GOL ATTI

Süper Lig'de 19 golle krallığa koşan Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 5 maçta da fileleri 4 kez havalandırdı. Kuzeyin Kralı, 36 resmi karşılaşmada 25 gol ve 8 asistle takımına katkı verdi. Maç başına 1.44 gol ortalamasına ulaşan Sörloth, ezeli rakiplerinin de kâbusu oldu. Beşiktaş'a 3, F. Bahçe'ye 2, G. Saray'a bir gol attı.

(Sporx)