Meclis'i geren Özkoç'tan Anadolu Ajansı tweeti
Meclis'te gerginliğe neden olan sözleri nedeniyle eleştirilen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Anadolu Ajansı'na tepki gösterdi.Abone ol
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdıran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'teki kavga sonrası suskunluğunu bozdu.
Özkoç, Meclis'te yaşanan kavgalara değinmeden Anadolu Ajansı'na yüklendi. Attığı tweette Anadolu Ajansı'nın TBMM'de düzenlediği basın toplantısını yayınlamadığını söyleyen Özkoç şunları söyledi:
"Milletin vergileriyle beslenen Anadolu Ajansı (@anadoluajansi
) saatlerdir TBMM’de yaptığım basın açıklaması haberini yayınlamıyor. Ancak AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkanımıza hakaretlerini yayınlıyor. Halkın haber alma özgürlüğü engellenemez!"