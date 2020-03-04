LPG'nin litre fiyatına 7 kuruş indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 7 kuruşluk indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG oto gazın fiyatına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG oto gazda 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."



LPG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 3,95 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 3,88 lira olacak. LPG'nin litresi İstanbul'da 3,94 liradan 3,87 liraya, İzmir'de 3,88 liradan 3,81 liraya düşecek.

LPG'YE ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILDI

Öte yandan LPG fiyatlarına 20 kuruşluk ÖTV düzenlemesi de yapıldı. Düzenleme kapsamında yapılan 20 kuruşluk indirim eşel mobil sistem gereği ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS ÖTV düzenlemesi hakkında şu açıklamayı yaptı:

"5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG oto gazda 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel

Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."