İstanbul Bahçelievler'de eşini yaralayan sanık savunmasıyla şaşırttı

İSTANBUL Bahçelievler'de, 5 Haziran 2019 tarihinde, eşi Ayşe Gül Cora'ya (48) 6 kurşun sıkarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan Hasan Engin Cora (53), savunma yaptı. Eşine ve ailesine çok düşkün olduğunu öne süren Cora, saldırı anına ilişkin sözlü savunma yapmayarak yazılı savunma verdi.

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İSTANBUL Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Engin Cora, getirilirken; müşteki Ayşe Gül Cora ve taraf avukatları da katıldı.

Hasan Engin Cora, savunmasında, mahkemeye daha önceden yazılı savunma sunduğunu belirterek, "Bu savunmamı tekrar ediyorum. Eşim, çocuklar ve onun ailesi hep beni suçladılar ancak suçlamaların hepsi yalan ve bu yalanlar ile olay bu aşamaya geldi. Ancak eşimi isteyerek vurma durumum söz konusu değildir. Eşim ablasının yanında farklı konuşuyor, ablasından ayrı ifadesi alınınca farklı konuşuyor. Kesinlikle kasten yaralama, tehdit, hakaret söz konusu değildir. Benim 2 yıldır tek derdim eşimle 15 dakika kadar görüşmekti, eşim sürekli benden kaçtı çocuklar da arada kaldı. Bunların anlattıklarının yüzde 20'si doğru olsa ben intihar ederim" dedi.

Saldırı anını anlatmadı

Eşiyle arasında cinsel problemler olduğunu öne süren Cora, 2004 yılında eşini aldattığını kaydetti. Çocuklarının kendisine iftira attığını iddia eden Hasan Engin Cora, ailesine düşkün bir baba olduğunu ifade etti. Sanık Cora, "Ben hayatımı çocuklarıma adadım. Onları dövdüğümü söylemeleri beni yaralıyor" dedi. Cora, saldırı anına ilişkin sözlü savunma yapmayarak, mahkemeye yazılı savunma sundu. Avukat beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Cora, "Şu aşamada talebim yoktur" dedi.

Ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.