Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman'daki Samsa Çavuş'un ilginç hayatı

ATV ekranlarında çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki Samsa Çavuş karakteri ilgiyle izleniyor. Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Samsa Çavuş'a oyuncu İsmail Hakkı Ürün hayat veriyor. Peki Samsa Çavuş neler yaptı, hayatı ve biyografisi...

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Kuruluş Osman dizisinde yer alan Samsa Çavuş, dizinin hayranları tarafından internette araştırılmaya başlandı. Dizide oyuncu İsmail Hakkı'nın canlandırdığı Samsa Çavuş karakteri tarihte Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş önemli isimler arasındadır. Peki, Kuruluş Osman Samsa Çavuş kimdir? İşte, Kuruluş Osman Samsa Çavuş'un hayatı ve oyuncu İsmail Hakkı'nın merak edilen biyografisi.

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Samsa Çavuş Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştı. İşte, Samsa Çavuş'un tarihi bilgilerle hayatı.

SAMSA ÇAVUŞ KARAKTERİ

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin silah arkadaşı, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda hizmeti geçmiş şahsiyetlerdendir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Osmanlı Devletinde çavuş unvanını kullanan ilk kişidir.

Samsa Çavuş, Ertuğrul Gazi ile birlikte, kendisine bağlı aşiret ve obalarla Söğüt’e gelmiş, Osman Gazi zamanında pek çok savaşa katılmıştır. Pelekanon Muharebesi'nde bulunduğu bilinmektedir. İznik ve Sorkun, Mihalıçcık’un fethinde kahramanlıklar göstermiştir.

Orhan Gazi, Karatekin kalesini fethedince, muhafızlığına Samsa Çavuş'u tayin etmiştir.

Ömrünü daha ziyade Sakarya boyunu tutmakla geçiren Samsa Çavuş, 1330 tarihinden sonra vefat etmiştir. Türbesi Mudurnu yakınlarındaki Hacımusalar köyündedir.

İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR: 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Kuruluşunda katkısı olan Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı Kon TV'de, 1991-1995 yılları arasında program yapımcılığı görevini üstlendi.

1991-1998 yılları arasında Malezya IIUM'da uluslararası ilişkiler eğitimi aldı. 1998-1999 yılları arasında Almanya'da Ludwigsburg Film Akademisi'nde belgesel sinema eğitimi gördü.

Malezya'da TV3 kanalında birçok projede görev aldı. Türkiye'de, İki Aile, Recep İvedik, Sakarya Fırat, Hür Adam, Sümela'nın Şifresi: Temel, Uzun Hikaye, Moskova'nın Şifresi: Temel gibi yapımlarda rol aldı. 2005 yapımı Fırat Kenarında Yüzen Kayıklar isimli filmin yapımcılığını üstlendi.