Erdoğan, kendisine hakaret eden CHP'li Özkoç'a maddi manevi tazminat davası açacak

CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi. Olay sonrası Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

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TBMM'de CHP'nin İdlib ile ilgili önerge görüşmeleri sırasında yumruklu kavga çıktı. CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi. Olay sonrası, CHP'li milletvekili Engin Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Özkoç hakkında maddi manevi tazminat davası açacaklarını duyurdu.

"Özkoç'a maddi ve manevi tazminat açacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Başkan Erdoğan'a daha önce de hakaretler olmuştu. Fakat Özkoç'un bugünkü açıklamaları siyasi düzeyde emsaline şahit olmadığımız bir açıklama olarak nitelemek lazım. Bu düzeydeki açıklamalar sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik değil, cumhurbaşkanlığı makamını da itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalardır. CHP'nin yürüttüğü siyaset tarzı artık meşru bir siyaset anlayışından fazlasıyla uzaklaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliği, Türk Ceza Kanununda özel olarak himaye edilmektedir. TCK'da hakaret suçu normalde 125. maddede düzenlenmiştir ancak Cumhurbaşkanına hakaret suçu devlet ve millet aleyhine işlenen suçlar bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla bu açıklamalarla ilgili olarak soruşturma yapılıp dava açılması halinde ilgili kişiler TCK 299. maddesine göre yargılanacaktır. Yarın CHP'li Engin Özkoç hakkında yasal yollara başvuracağız, Özkoç aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız" dedi.

Tartışma arbedeye dönüştü

Meclis'te CHP'li Engin Özkoç'un kürsüye çıkmasının hemen ardından tansiyon yükseldi. Özkoç, konuşmasına devam ederken AK Partili milletvekillerinin tepkilerinin ardından oturuma ara verildi. Oturuma ara verildiği sırada AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışmalar arbedeye dönüştü.

Özkoç'un sözleri kavga çıkardı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda söylediği "Türkiye'nin mücadelesini lekelemek isteyenler alçaktır, şerefsizdir, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçerek Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Özkoç, Erdoğan için hakaret içeren ifadeler kullandı.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.