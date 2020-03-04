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ABD'de başkan aday adaylarından Michael Bloomberg yarıştan çekildi

Anadolu Ajansı

ABD'deki Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, yarım milyar dolardan fazla para harcadığı başkanlık yarışından çekildi. Eski New York Belediye Başkanı Bloomberg, Biden'e destek vereceğini açıkladı.

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ABD'deki başkanlık yarışına sonradan katılan ve seçim kampanyasına yarım milyar dolardan fazla para harcayan eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, yarıştan çekildiğini Twitter'dan duyurdu. 

Bloomberg, Twitter hesabından, "3 ay önce Donald Trump'ı yenmek için başkanlık yarışına katıldım. Bugün yine aynı nedenle yarıştan çekiliyorum. Trump'ı yenmek, en iyi adayın arkasında birleşmekle başlar ve bu kişi de arkadaşım harika bir Amerikalı olan Joe Biden" paylaşımında bulundu.

Sadece Amerikan Samoası'nda başarılı olmuştu

Michael Bloomberg, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı 'süper salı' olarak bilinen gün, sadece Amerikan Samoası'nda başarılı olmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.

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