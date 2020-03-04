İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler tutulmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mülteci kriziyle ilgili temasların devam edeceğini belirterek, 'Türkiye ya da başka bir ülke bu sorunu tek başına çözemez. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli' dedi.

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İdlib'de yaşanan son gelişmeleri ele almak için Moskova'da bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, açıklama yaptı.

"İdlib için ortak bir karara varma ümidi ile gidiyoruz"

Moskova'da gerçekleşecek olan görüşmede temel çerçevenin, Rusya Federasyonu ile imzalanan İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanması olduğunu belirten Kalın, "Rusya ile kapsamlı ilişkilerimiz var, mutabakat umuduyla gidiyoruz. Suriye'de meşru ve şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesi bir yönetimin iş başına gelmesi ümidimizdir" dedi.

"Mülteci krizi konusunda temaslar devam edecek"

Kalın, mülteci krizi konusunda temaslar devam edeceğini ve Türkiye'nin Avrupa'ya düzensiz göçü önlediğini belirterek, "Kapasitemizin sınırı var. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli. AB, fonların yönetimi ile ilgili yol haritası çıkarmalı. Mültecilerin güvenli dönüşü için şartlar sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir hükmü yok"

Esed rejiminin nisan ayında seçim yapılacağına ilişkin ilanı hakkında konuşan Kalın, "Hiçbir hükmünün olmadığını, bunun geçen sefer yapılan seçimden hiçbir farkının olmayacağını, ne bizim, ne Suriye halkı, ne de uluslararası toplum nezdinde bir meşruiyetinin bulunmayacağını tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hafter'e karşı bir tavır sergilenmezse Libya'daki krizin daha da büyüyeceği açıktır. Biz oraya askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Herkes biliyor ki, Libya'daki sürece ve çatışmalara dengegelmiştir. Yaptığımız görüşmelerde Avrupalı ve ABD'li muhataplarımız Türkiye'nin bu hamlesinin sürece denge getirdiğini açıkça ifade etmektedirler. Özellikle Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmediğini, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarının korunması kararlılığı net bir şekilde ifade edildi.

Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgınının Avrupa'ya yayılmasıyla bizim de teyakkuz halinde olmamız normaldir. Sağlık Bakanı'nın vatandaşlarımızdan bakanlığın uyarılarına dikkat edilmesi istendi. Bu uyarıların takip edilmesi hem kamu sağlığı hem de koronavirüsle ilgili alınacak önlemler açısından büyük önlem arz ediyor.

"Milletimiz bunlarla ne isim vereceğini gayet iyi bilir"(CHP Milletvekili Engin Özkoç'un sözleri) Söz insana mahsus bir haslettir. Bugün sarfedilen insana ait söz değildir. Cevap vermeye bile değer bulmuyoruz ama hakkın teslimiyeti açısından birkaç hususu ifade etmek zarureti hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle ne zaman bir düşmanı ile uğraşmaya başlasa bu PKK, DEAŞ, FETÖ olabilir. CHP zihniyetinin ortaya çıkarak bu düşmanlarla aynı saflarda yer aldıklarını görüyoruz. Biz eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ederken onların uzantılarıyla saf tutanları milletimiz ne isim verileceğini gayet iyi bilir. Biz DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse mücadele ederken bu mücadeleyi lekelemeye çalışanlara ne isim verileceğini halkımız gayet iyi bilir.