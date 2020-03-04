Cihangir İslam istifa etti Saadet Partisinin Mecliste tek vekili kaldı

Saadet Partisinin CHP listesinden seçilen milletvekili Cihangir İslam, partisinden istifa etti. İslam’ın istifasının ardından Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı 7’ye yükselirken, Saadet Partisinin vekil sayısı da 1'e düştü.

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Saadet Partisinin 4 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı çerçevesinde CHP listelerinden seçilen milletvekili Cihangir İslam, istifa etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir görüşme yapan İslam, istifasını Meclis Başkanlığına sundu.

Partinin tek vekili kaldı

İslam’ın istifasının ardından Meclisteki bağımsız milletvekili sayısı 7’ye yükselirken, Saadet Partisinin vekil sayısı da 1'e düştü.

Saadet Partisi, TBMM'de Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman tarafından temsil edilecek.