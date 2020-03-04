HABER /  SPOR
ADV İşletmelere sağlam destek...
ADV İşletmelere sağlam destek...

Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Abone ol

Koronavirüs tehlikesi spor müsabakalarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Euroleague'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına seyirci alınmamasına karar verildi.

TÜM BİLETLER TÜKENMİŞTİ
Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edemeyecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Manchester United ve Real Madrid, Alexander Sörloth'u istiyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı
Esed'e bir büyük darbe daha! Süheyl Hasan vuruldu
TBMM'deki kavga Meclis tutanaklarına yansıdı
Hollanda 'Türkiye'ye para verelim mültecileri göndermesinler' diyor
Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya: Rusya’ya karşı ekonomik yaptırım uygulansın
Milli futbolcu Ozan Kabak 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak
ABD'de başkan aday adaylarından Michael Bloomberg yarıştan çekildi
Bamsı Bey kimdir Kuruluş Osman'daki Bamsı Bey hayatı ve biyografisi
Moskova ziyareti öncesi Erdoğan alarmı!
YÖKDİL sonuçları açıklanıyor ÖSYM TC ile sorgulama ekranı
Yorumlar