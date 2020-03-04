HABER /  GALATASARAY
ADV İşletmelere sağlam destek...
ADV İşletmelere sağlam destek...

Galatasaray'ın Emre Kılınç ve Mert Hakan ile anlaştığı iddia edildi

Galatasaray'ın, Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile protokol imzaladığı iddia edildi. İddiaya göre Mert Hakan yıllık 1 milyon 800 bin euro, Emre Kılınç ise 1 milyon 250 bin euro kazanacak.

Abone ol

Süper Lig'de son 8 maçını kazanarak şaha kalkan Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ajansspor'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı takım ilk transferlerini yaptı.

Anlaşmalar 4 yıllık
Üst üste 3. şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile daha önce sağladığı anlaşmayı protokol altına da aldı. Buna göre Mert Hakan Yandaş, yıllık 1 milyon 800 bin Euro, Emre Kılınç ise 1 milyon 250 bin euro kazanacak. Her iki oyuncuyla da sözleşmeler 4'er yıllık olacak. Böylece Yandaş, toplamda 7.2, Kılınç da 5 milyon euro kazanacak.

Bonservis ücreti ödenmeyecek
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan iki isim için Galatasaray, herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu: Gerekirse şehit oluruz
Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı
İbrahim Kalın: Türkiye'ye verilen sözler tutulmalı
Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'li Engin Özkoç'un son hali
Manchester United ve Real Madrid, Alexander Sörloth'u istiyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı
Başkan Erdoğan'la Macron arasında kritik görüşme
Cihangir İslam istifa etti Saadet Partisinin Mecliste tek vekili kaldı
Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak
Almanya: Rusya’ya karşı ekonomik yaptırım uygulansın
Balgay kimdir Moğol Komutanı Balgay hayatı ve tarihteki yeri
Yorumlar