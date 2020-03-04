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Esed'e bir büyük darbe daha! Süheyl Hasan vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, eli kanlı Esed rejimine ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Alınan son dakika bilgisine göre TSK'ya ait SİHA'lar Rusya destekli rejimin sözde Kaplan Kuvvetleri komutanı Süheyl Hasan'ı nokta atışıyla vurdu.

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Esed'in Kaplan Kuvvetleri Komutanı General Süheyl Hasan, TSK'nin SİHA operasyonu sonucu yaralandı. 

Suriye kaynakları; Süheyl Hasan'ın, Serakip'te TSK tarafından vurulduğunu ve yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

4 gün önce "Halep değil İstanbul düşecek" dedi

Süheyl Hasan, 4 gün önce verdiği röportajda, "Türkiye’nin asıl hedefi Halep. Ancak açık bir şekilde söylüyoruz İstanbul düşer, Halep düşmez." ifadelerini kullanmıştı. 

Elinde binlerce insanın kanı var

Esad'ın Kaplan Kuvvetleri olarak adlandırdığı özel kuvvetlerin başında olan Süheyl Hasan, birçok kez suikaste uğradı; ancak her defasında canlı kalmayı başardı. 

Suriye'de çıkan iç savaşta Rusya'dan aldığı destekle ayakta kalmayı başaran Esad rejimi, yıllardır binlerce masum insanı katletti, milyonlarca insanı mülteci durumuna düşürdü. 

Ruslar ödül verdi

Esad'ın en güvendiği isimlerden biri olan Süheyl Hasan, Rusya Genelkurmay Başkanı tarafından ödüllendirilmişti. 

KAYNAK: SUPERHABER

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