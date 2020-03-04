Meclis'teki yumruklu kavga sonrası CHP'li Engin Özkoç'un son hali

TBMM'de gerçekleştirilen İdlib oturumunda, CHP'li Engin Özkoç'un Genel Kurul öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tansiyon yükseldi ve AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi.

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TBMM'de CHP'nin İdlib önergesi görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı.

CHP'li Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı. CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi.

Yüzünde ve kafasında kızarıklık oluştu

Yumruklu kavganın ardından çekilen fotoğraflarda CHP'li Engin Özkoç'un kafasında şişlik oluştuğu ve yüzünde çeşitli yaralar meydana geldiği görüldü.

Özkoç'a resen soruşturma

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılığın olağan internet taramasında, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunduğu belirtilerek, "Paylaşımın video eklentisinde adı geçen milletvekilinin TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığı tespit edilmiş olmakla, paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.