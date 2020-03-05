CHP'li Engin Özkoç'un sözleri TBMM'de kavga çıkardı

TBMM'de CHP'nin İdlib önergesi görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Kavgaya CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarfettiği hakaret içeren cümleler neden oldu.

Abone ol

CHP'li Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır ifadelerle hakaret etti.

Hakaretlerle dolu ifadeler

Özkoç, "İkiyüzlüsün, şereften yoksunsun. Haysiyetten yoksunsun, onursuzsun ve şeytansın. Senden korkacak mıyız? Biz bu ülkenin topraklarında adım adım işgal edenlerden hiç korkmadık. Bu vatana ihanet edenlerden hiç korkmadık. Gazeteciler de şehit verdi, akademisyenler de siyasiler de şehit verdi. Senin söylediğin hiçbir şeyin, bizim inancımızda karşılığı yoktur. Sen bunların hepsine ihanet etmiş olan birisin. Şehide kelle diyen kişi, haysiyetsiz kişidir, onursuz kişidir, şerefsiz kişidir." dedi.

Meclis'te ipler koptu

CHP'li Engin Özkoç'un bu sözleri, Meclis oturumunda yeniden gündeme geldi ve kavga çıktı. Meclis'te CHP'li Engin Özkoç'un kürsüye çıkmasının hemen ardından tansiyon yükseldi. Özkoç, konuşmasına devam ederken AK Partili milletvekillerinin tepkilerinin ardından oturuma ara verildi. Oturuma ara verildiği sırada AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasındaki tartışmalar arbedeye dönüştü.

Büyük gerginlik

CHP'li Özkoç'un Erdoğan hakkında hakaret içeren ifadeler kullanması Meclis'te gerginliğe neden oldu. TBMM'deki olaylı oturumda vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

TBMM Başkanı: Meclis'te yeri yok!

Herkesin aynı fikirde olmasının beklenemeyeceğini ve herkesin görüşlerini ifade etme hakkı olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes farklı da olsa eleştiri kabilinden de olsa görüşlerini ortaya koyabilir ancak basit, alelade, seviyesizce, alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir, ifade hürriyeti de değildir. Özellikle Anayasa'nın 104. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır. Bu tahrikkar hareketlere, ifadelere karşı Meclisteki bütün arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, tahriklere kapılmamaya, Meclis çatısı altında milletimizin görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamaya davet ediyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir."