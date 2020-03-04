Mustafa Şentop: Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle TBMM'de çıkan kavga ile ilgili yaptığı açıklamada, "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir" dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kavga çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

"Seviyesizce hakaretler ifade özgürlüğü değildir"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Genel Kurulu'nda bugün yaşanan kavgaya ilişkin, "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir. Herkes hassasiyet içinde hareket etmelidir. Meclis çatısı altında herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz de bundan rahatsızdır"

Şentop, "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır" dedi.

"Hukuk önünde hesabı sorulacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konu hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal: Hem millet önünde, hem hukuk önünde hesap vereceksiniz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası Meclis'te çıkan kavgayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ünal, "Hem millet önünde, hem hukuk önünde bunun hesabını vereceksiniz" dedi.