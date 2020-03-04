Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin kararıyla birlikte Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin son ulaştığı rakamı açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarafsız Bölge'de Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmen sayısını açıkladı. Bakan Soylu, "Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844'tür." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 4 Mart itibarıyla Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu açıkladı.

İşte Soylu'nun son geçişlerle ilgili açıklamaları:

"Şimdi en son açıkladığım rakam 135 bin 844. Bu sadece Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen. Buradan sadece 4 binini geri ittiler. Geri itme içerisinde tekrar girdiler. 135 bin 844 göçmen karadan Yunanistan’a girdiler. Bakanlığımız aynı zamanda göçten de sorumlu. Çok başarılı olan bir bakanlığımız var. Hakikaten hepsi genç insanlar. Burada biz rakamları şöyle tutarız. Bunlar Türkiye’ye gelen kaçak göçmen sayıları. Son iki yıldaki yükselişe bakın. Dünyada büyük bir göç akımı var."