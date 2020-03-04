Moskova ziyareti öncesi Erdoğan alarmı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşecek. Rus polisi, kritik ziyaret öncesi Kremlin çevresindeki güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

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İdlib'de yaşanan son gelişmeleri ele almak için Moskova'da bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi öncesi Kremlin Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Rusya'nın Suriye'de rejimi desteklemesinin üzerine Türk-Rus ilişkilerinde yaşanan gerilimin ardından İdlib'deki sorunun çözümü için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda bir araya gelecek.

Kremlin'de yoğun güvenlik önlemi

Dünyanın gözü Moskova'daki görüşmeye çevrilmişken kritik görüşme öncesi Rus istihbarat ve Rus polisi başkent Moskova'da yoğun güvenlik önlemleri aldı. Görüşmenin gerçekleşeceği Kremlin çevresinde polis sürekli devriye halindeyken ayrıca, kritik noktalarda dönüşümlü olarak nöbet tutuluyor.

Şüpheli araçlar kontrol ediliyor

Kremlin Sarayı'nın bazı bölgeleri demir parmaklıklarla çevrilerek halkın bu noktalara girişi yasaklandı. Kremlin Sarayı çevresinde bulunan otoyolların hemen hemen tümünde trafik polisleri şüpheli araçları tespit etmeye çalışırken güvenlik önlemlerinin görüşme sonrasına kadar sürdürüleceği belirtildi.