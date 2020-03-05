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Almanya Kupasında yarı finalistler belli oldu

Almanya Kupası’nda Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

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Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nın çeyrek finalinde Union Berlin’i Bay-Arena’da konuk etti.

Ev sahibi ekip 72. dakikada Karim Bellarabi, 86. dakikada Charles Aranguiz ve 90+1’inci dakikada Moussa Diaby ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Union Berlin’in tek golü 39. dakikada Marcus Ingvartsen’den geldi.

Böylelikle Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda yarı finale yükselen taraf oldu.

Diğer karşılaşmada Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen’i 45+6’ıncı dakikada penaltıdan Andre Silva ve 60. dakikada Daichi Kamada’nın golleriyle 2-0 yendi.

Eintracht Frankfurt da böylelikle Almanya Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı.

Bir gün önce oynan iki karşılaşmada Bayern Münih ve Saarbrücken rakiplerini yenerek yarı finale yükselmişlerdi.

Almanya Kupası’nda yarı final maçları 21-22 Nisan'da oynanacak.

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