İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Odatv tutuklamalarıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabirinin tutuklanmasına neden olan habere tepki gösterdi. Soylu, "Devlet sırrı denilen bir şey vardır, hadi bu haberi Almanya'da yapsınlar" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te canlı yayınlanan 'Tarafsız Bölge' programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Odatv’nin haber müdürü gazeteci Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına sebep olan habere tepki gösteren Soylu, şunları söyledi: "Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da."

Gözaltı eleştirileri için ne dedi?

​Soylu, haberde imzası bulunan gazeteci Hülya Kılınç ile Terkoğlu’nun sabah çok erken saatlerde evlerine yapılan operasyon ile gözaltına alınmasına yönelik eleştirilere ise şöyle yanıt verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılığı talimat yazar, der ki siz bunu alın. Kime der bunu, polise der. Bu talimat genellikle mesai saatinden sonra gelir ve polis çalışmaya başlar. Süreç böyle işler yani. Bunu bulduğu an sisteminde gece, sabah, akşam almak zorundadır. Neden? Kaçarsa o anda yapmış olduğu adli kolluk hizmetini yerine getirmediğinden dolayı sıkıntı yaşar. Şimdi burada Adalet Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenleme yapıyor. Mesela adam gece 04.00'te otelde yatıyor, ya kardeşim 07.00'de al."

Şehit sayısı gizleniyor mu?

İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'te çok daha fazla şehit olduğu ama bunun gizlendiği iddialarına da cevap verdi. Soylu, "Nasıl saklanacak nasıl saklayacaksın? Annesinden mi saklayacaksın, babasından mı saklayacaksın? Bir saat saklarsın yarım saat saklarsın. Böyle bir devlet olabilir mi? Biz ciddi bir devletiz. Bir devlet bunu yapabilir mi?" diye konuştu.

Sosyal medya neden yavaşlatıldı?

İdlib'te 33 askerin şehit olduğu gece sosyal medyaya ulaşımın yavaşlatılmasıyla ilgili de Süleyman Soylu, "Hayatımızın diğer alanlarında da sosyal medyada yalan haberlerle esir olacağız. Hepimiz etkileniyoruz. Öyle bir videolar dönüyor ki, toplumun bütün duygularını, kılcal damarlarını harekete geçirmemesi, bütün sinir uçlarını perişan etmemesi mümkün değil. Sosyal medyada alacağınız tedbirler var, bunu uyguluyorsunuz. Bariz ve çok net bir tedbirdir." ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Kadın Yürüyüşü'ne izin yok

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilmek istenen "Kadın Yürüyüşü"nün İstiklal Caddesi'nde düzenlenmesine izin verilmeyeceğini belirten Bakan Soylu "İstiklal Caddesi bundan muaf. Ülkelerin böyle hakları var. Yeni Kapı'dan Kadıköy'e her yerde yapabilirsiniz. İstiklal Caddesi'nde böyle bir şey yaptırmıyoruz." diye konuştu.