HABER /  GÜNCEL

Özbek bakıcı Nadira Kadirova’nın ölümüyle ilgili soruşturmada karar çıktı

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde bakıcı olarak çalışan Özbekistanlı Nadira Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 23 Eylül 2019 günü kendi odasında silahla vurulmuş halde bulunan Kadirova’nın ölümüyle ilgili kararında, “Genç kızın intihar ettiği, onu intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ve intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi ya da kişilerin bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi. Kadirova’nın otopsi raporunda cinsel saldırı izine ulaşılamadığı, not defteri ve 2 intihar notu değerlendirildiğinde olay öncesinde intihara karar verdiği belirtildi.

İlgili Haberler
AK Partili Şirin Ünal Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili ilk kez konuştu Nadira Kadirova olayı belirsizliğini koruyor! Şüpheli ölümden 6 gün önceki yazışmaları çıktı Şirin Ünal'ın evinde intihar eden Nadira Kadirova'yla ilgili şaşırtan fuhuş sorusu Şirin Ünal beni intihardan 5 dakika önce aradı! Nadira Kadirova'nın abisi anlattı Şirin Ünal'ın evinde çalışan Nadira Kadirova vekilin silahıyla intihar etti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kadirova'nın göğsündeki ikinci kurşun deliğinin sırrı! AK Partili vekilin evinde ölü bulunmuştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Odatv tutuklamalarıyla ilgili açıklama
Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı
Moskova ziyareti öncesi Erdoğan alarmı!
Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı
Süleyman Soylu: Gerekirse şehit oluruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Trump virüs korkusundan dokunamıyor!
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 107'ye ulaştı
Başkan Erdoğan'la Macron arasında kritik görüşme
Cihangir İslam istifa etti Saadet Partisinin Mecliste tek vekili kaldı
Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak
WhatsApp güncelleme 2020 WhatsApp karanlık mod nasıl yüklenir?
Yorumlar 1 yorum