Şirin Ünal'ın evinde intihar eden Nadira Kadirova'yla ilgili şaşırtan fuhuş sorusu

Niyazova, "Benim Nadira'yı fuhuşa teşvik ettiğim ya da fuhuş yapmasını kolaylaştırdığım iddiaları doğru değildir. Geçimimi Laleli’den aldığım tekstil ürünlerini Özbekistan’a göndererek sağlarım. Buna ilişkin kargo gönderim fişlerimi de gerekirse dosyaya sunabilirim. Nadira benim evimde hiç kalmadı” diye konuştu.