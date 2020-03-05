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Anadolu Efes'in 11 maçlık serisi bitti

THY Euroleague'in 27. haftasında Maccabi Fox'a konuk olan lider Anadolu Efes salondan 77-75 yenik ayrıldı. Bu yenilgiyle temsilcimizin 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Karşılaşma İsrail'de koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle beş bin seyirci önünde oynandı. Anadolu Efes ilk çeyreğinde 11 sayı atabildiği karşılaşmada dış şutlarda sezon ortalamasının altında kaldı.

İkinci çeyrekte Maccabi potasına 31 sayı göndererek skor avantajını ele alan Ergin Ataman'ın öğrencileri, son çeyreğe de iki sayı önde girdi. Bitime 9 saniye kala iki sayı geriye düşen Efes, 3 hafta sonra sahalara dönen Shane Larkin ile son hücumdan faydalanamayınca sahadan 77-75 mağlup ayrıldı.

11 maç sonra kaybeden Efes, yarın akşam Olimpiakos'u konuk edecek. Bu sezonki dördüncü yenilgisi alan Lacivert Beyazlılar, en yakın takipçileri Real Madrid ve Barcelona'nın ikişer galibiyet önünde yer alıyor.

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